Стокгольм, 25 октября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. 25 октября незадолго до наступления второй половины дня в Швеции можно будет наблюдать солнечное затмение. Об этом напоминает научное издание Illustrated Science.

Simaah Солнечное затмение

Луна закроет примерно половину Солнца, создав частичное солнечное затмение. Солнечное затмение начнется сразу после 11 часов утра по местному времени и будет длиться 2 часа 15 минут.

По данным журнала Populär Astronomie, между 12:10 и 12:16 солнечный диск покрыт больше всего, в зависимости от того, в какой части страны человек будет находиться.

Однако всем, кто интересуется и хочет наблюдать за солнечным затмением, следует иметь специальные очки — обычных солнцезащитных очков недостаточно — иначе это может навредить зрению, предупреждают ученые.