Москва, 25 октября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Расходы на здравоохранение в проекте федерального бюджета на 2023−2025 годы растут номинально. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом завил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«В проекте бюджета правительства на 2023 год расходы на здравоохранение номинально чуть возрастают, но с поправкой на инфляцию снижаются минимум на 2%», — привел данные Миронов.

Урезаются программы строительства детских больниц, оснащения онкологических и сердечно-сосудистых отделений, перечислил он.

«При том что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний все последние годы превышает плановые значения. Добиться намеченного роста ожидаемой продолжительности жизни при таком уровне финансирования невозможно. Как и поднять наше здравоохранение из руин оптимизации», — констатировал Миронов.