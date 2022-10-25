Владивосток, 25 октября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В мэрии Владивостока новое назначение — заместителем главы назначен Дмитрий Долгий. Он будет курировать вопросы дорожного хозяйства, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Onf.ru Ремонт дороги

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Отмечается, что новый чиновник имеет профильное образование. Работал инженером в мостостроительном отряде в Тынде и в дорожном агентстве «Дальний Восток», а также заместителем начальника — главным инженером в «Амуруправдоре».

Дмитрий Долгий будет контролировать ремонт, строительство и проектированием дорог, следить за содержанием дорожной инфраструктуры, устройством и обслуживанием ливнёвок и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, победитель конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Виктор Гневашев занял пост первого заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги. В новой должности он будет курировать стратегическое развитие железной дороги и эффективную реализацию корпоративной политики компании.