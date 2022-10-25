Южно-Сахалинск, , 10:50 — REGNUM На Сахалине 25 октября с полигона Троицкий на специальную военную операцию в защиту Донбасса проводили мобилизованных, сообщили региональные телеграм-каналы.

Мобилизация Мэр Братска Сергей Серебренников

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Жители Сахалина вышли на обочины дорог, по которым следовали автобусы с военнослужащими, с плакатами в руках и флагами России.

«Проводили сегодня наших защитников с Троицкого полигона на выполнение боевых задач. Гордимся, верим в победу и ждём скорее домой!!!» — написала в своём телеграм-канале мэр Анивского городского округа Светлана Швец.

Как сообщало ИА REGNUM, самодельное устройство взорвалось утром 25 октября возле здания областной телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе Запорожской области.