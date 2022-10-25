Геническ, Херсонская область, 25 октября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Работы по грейдированию дорог местного значения проводятся в городе Геническе Херсонской области, сообщила администрация Генического района 25 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

На данный момент выполняются работы на улице 993 стрелкового полка, в плане также грейдирование дорог на улицах Дровникова и Славянской.

«Отремонтированные таким образом дороги становятся более устойчивыми, обеспечивают наибольшую проходимость и при этом сохраняют свой первоначальный профиль», — уточнили в администрации района.

Работы проводятся силами государственного предприятия «Мелитопольская ЖД».