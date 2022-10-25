Стокгольм, , 10:54 — REGNUM Индекс уверенности в розничной торговле в Швеции за октябрь показывает, что пессимизм ритейлеров и потребителей в отношении будущего растет по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает новостной портал Omni.

Торговля Иван Шилов © ИА REGNUM

Индикатор показывает снижение уверенности в розничной торговле, электронной коммерции и оптовой торговле, из которых розничная торговля несет наибольшие потери.

При снижении на 6,4 единицы значение показателя составляет 73,7. В октябре 2021 года значение показателя составляло 104,9, что означает падение чуть более чем на 30 единиц всего за один год.

Индикатор показывает снижение как в розничной, так и в оптовой и электронной торговле. Розничная торговля, которая включает в себя ежедневную торговлю продовольственными товарами и торговлю товарами длительного пользования, несет самые большие потери.

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