Петрозаводск, 25 октября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Петрозаводский филиал компании «АЭМ-технологии» произвел комплекты закладных деталей и элементы крепления гидроёмкостей системы пассивного залива активной зоны, которые предназначены для монтажа на втором энергоблоке строящейся АЭС «Аккую». Об этом сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Akkunpp.com Проект АЭС «Аккую»

«Закладные детали и элементы крепления представляют собой металлические кольцевые опоры из листовой стали диаметром около 5 метров и массой 9 и 18 тонн каждая соответственно. Закладные детали бетонируются в перекрытия АЭС, к ним в свою очередь присоединяются элементы крепления, на которые устанавливаются гидроёмкости системы пассивного залива активной зоны. Для крепления восьми гидроёмкостей на станции требуется восемь закладных и восемь элементов крепления. Общая масса оборудования составляет 220 тонн», — указано в сообщении.

Отмечается, что гидроёмкость системы пассивного залива активной зоны является толстостенным сосудом из нержавеющей стали. Объём изделия составляет 120 куб. метров, которая заполняется водным раствором борной кислоты. При падении давления в первом контуре ниже определённого уровня происходит слив жидкости из ёмкости в реактор для охлаждения активной зоны.

Напомним, что первую в Турции АЭС «Аккую» строят по межправительственному соглашению от 2021 года между Анкарой и Москвой. Проект полностью финансирует Россия.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что Москве и Анкаре удастся выполнить договорённости по строительству АЭС «Аккую», работа идёт по плану.

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