25 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Подрыв террористами автомобиля у здания Запорожского областного телеканала «ЗаТВ» - очередной вызов России, на который пока не последовало ответа. Мнения.

Светлана Шаповалова, , 12:28 — REGNUM Известие о взрыве автомобиля в Мелитополе, в результате которого пострадали пятеро мирных граждан, в том числе журналисты областного телеканала «ЗаТВ», взволновало общественность в социальных сетях. Люди не понимают, почему не обеспечена безопасность тех, кто помогает доносить людям правду.

Взрыв Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США, Франция

«Смертную казнь за терроризм нужно вводить», — написал в телеграм-чате ИА REGNUM Александр.

«Видимо, хорошо работали, если на них напали. Уже второй случай с журналистами. Боятся укровояки, что правду увидят все», — рассуждает Елена.

«А наши не бьют по их телевидению и радио. Очень странная война. Может, проснутся у нас?» — спрашивает Татьяна.

«Ребята, держитесь! За вами правда!» — пожелала Мария Черных.

«Теракты на территории России стали обычным делом, военные и политики уже никаких действий не предпринимают совсем, даже просто предпочитают их не замечать», — считает Павел Ломов.

«Нужно воссоздать СМЕРШ. СРОЧНО. В годы Великой Отечественной войны эта контрразведка хорошо себя проявила по выявлению шпионов и диверсантов. Посмотрите фильм «В августе 44-го» с Галкиным: как ловко они вычислили шпионов. Сейчас много ячеек, работающих на укрорейх, находятся на территориях, подконтрольных России», — считает Владимир.

СМЕРШ Цитата из фильма «В августе 44-го». Михаил Пташук. 2000. Россия

«Нужно понимать, что там работают не какие- то гастролеры или дистанционное минирование, идет охота на конкретных людей, и все исполнители там — в городе. Контртеррористические группы нужны и чистки», — предлагает Евгений Бутусов.

«Сначала взрывали представителей администраций, госслужащих, а теперь решили перекрыть кислород информисточникам. Ожидаемо ведь, странно, что такие объекты вне обеспечения защиты», — приводит довод Наталья Александрова.

«Безопасности вообще никакой», — соглашается Александр Коротков.

«Террористы — они и в Африке террористы. Вот только хрен им с маслом, всё равно не уподобимся им, наши защитники никогда не будут бить по мирным кварталам и зданиям! А тех, кто в этом замешан, найдем. Пусть даже не сомневаются!» — считает Виктор Асташкин.

Как сообщало ИА REGNUM, теракт в Мелитополе случился утром 25 октября, когда работники Запорожского областного телеканала «ЗаТВ» шли на работу. По словам зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, злоумышленники взорвали начинённую взрывчаткой машину у здания телецентра. На нескольких этажах выбило окна и межкомнатные двери. Повреждения получили соседние жилые дома и автомобиль, проезжавший мимо в момент взрыва. Пятеро пострадали, один человек госпитализирован.

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