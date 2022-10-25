* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:48 — REGNUM Представитель культурного учреждения «Узгариш» («Перемены») Накибулла Убайд на митинге в Кабуле, посвященном Дню узбекского языка, обратился к правительству талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с призывом разделить власть с узбеками. Об этом сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним».

Афганистан U.S. National Archives

Заявив, что правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должно также рассмотреть участие узбеков в правительстве, Убайд добавил: «Пока узбеки не войдут во власть, их культура, язык и экономическое положение будут пребывать в стагнации».

От имени поэтов, писателей, педагогов и интеллектуалов афганско-узбекского происхождения он обратился с просьбой ввести программы по развитию узбекского языка и подчеркнул, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны включить узбекский язык в качестве третьего официального языка Афганистана при разработке новой конституции.

Убайд добавил: «Такие ведомства, как министерство высшего образования, министерство образования, должны реализовывать программы развития узбекского языка и издавать книги на этом языке по согласованию с писателями и педагогами».

Узбеки проживают в 14 провинциях Афганистана. Узбекский является третьим по распространённости языком в стране после дари и пушту.

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