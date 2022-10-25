Стокгольм, 25 октября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Экономика Швеции еще не достигла пика инфляции. А повышение процентных ставок до 3% является вполне ожидаемым. Об этом написали экономисты банка Swedbank в своем последнем экономическом прогнозе.

Riksbank.se Финансы Швеции

В банке считают, что ключевая ставка понизится только в конце следующего года, когда инфляция стабилизируется. Однако экономисты предостерегают от чрезмерной веры в предсказуемость, поскольку цены на электроэнергию нестабильны, что делает прогноз «более неопределенным, чем обычно».

Ситуация оказывает давление на потребителей и бизнес.

«Домохозяйства будут крепко держаться за свои кошельки, когда покупательная способность снизится из-за высокой инфляции и роста расходов по выплате процентов. Рынок труда по-прежнему демонстрирует устойчивость, но ожидается, что ситуация ухудшится, когда затронуты отрасли с высокой занятостью, такие как розничная торговля и строительство», — предсказывает главный экономист Swedbank Маттиас Перссон.

Ожидается, что ВВП Швеции вырастет на 2,7% в этом году и снизится на 1,1% в следующем году.