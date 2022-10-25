Донецк, 25 октября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили до 50 киевских боевиков, сообщили ИА REGNUM 25 октября в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три танка, шесть единиц бронированной техники, в том числе американский бронетранспортёр М113, в воздухе сбит один БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 50 человек», — говорится в сообщении.

За сутки противник выпустил по семи населённым пунктам ДНР 92 боеприпаса из танка, ствольной артиллерии калибра 155 мм, 152 мм и 122 мм. В результате обстрелов повреждён один дом, два объекта гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших мирных жителях и повреждении зданий уточняется.