Джакарта, , 10:47 — REGNUM В комплекс дворца президента Индонезии в Джакарте пыталась проникнуть неизвестная вооружённая огнестрельным оружием женщина. Об этом 25 октября сообщает агентство ANTARA.

Арест

По информации источника, неизвестная 30-летняя женщина пыталась пройти к дворцу президента Индонезии и на неё обратили внимание находившиеся на посту сотрудники службы безопасности президента, начавшие пристально за ней следить.

Также указывается, что после того, как попытка обойти ограду дворца не удалась, женщина выхватила спрятанный у неё под одеждой пистолет, направив его на военных, однако в это время один из сотрудников службы безопасности взял её на прицел и неизвестную разоружили.

Кроме того, отмечается, что затем женщина была передана полиции для расследования, и добавляется, что, по мнению начальника штаба президента Индонезии, она действовала самостоятельно, а не является членом организованной группировки террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября президент Индонезия Джоко Видодо призвал все страны проявлять оптимизм в разгар кризиса, охватившего мир.