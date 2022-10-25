Кострома, , 11:05 — REGNUM В Костроме возобновилось троллейбусное сообщение. Об этом сообщает администрация города.

Троллейбус в Костроме Сообщество «Костромской троллейбус»

Напомним, движение электротранспорта было остановлено утром 24 октября из-за повреждения силового кабеля. Специалисты муниципального «Троллейбусного управления» установили, что порыв произошёл в районе дома No122 по улице Советской. Сейчас повреждение устранено.

Администрация Костромы, ссылаясь на управление городского пассажирского транспорта, отмечает, что тяговые подстанции и контактная сеть, обеспечивающая движение троллейбусов, изношены более чем на 95%. Вместе с тем начальник службы электрического хозяйства МУПа Игорь Тихомиров сообщил, что проверки сетей на износ не проводилось.

Добавим, что это не первый случай ограничения троллейбусного движения. Так, с 9 июля по 24 октября 2022 года половина троллейбусных маршрутов не работали из-за реконструкции теплосетей и ремонта дороги на улице Пятницкой. Летом 2023 года город ждёт транспортная реформа, один из пунктов которой — замена всех троллейбусов автобусами.

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