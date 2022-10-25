Стокгольм, , 10:47 — REGNUM 24 октября двенадцать экоактивистов были осуждены за саботаж после того, как в конце августа они остановили движение на главной трассе Швеции Е4, вызвав длинные пробки в утренний час пик, когда в очереди стояли машины скорой помощи на пути к Каролинской больнице. Однако, как пишут местные СМИ, экоактивистов решение суда не остановило.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Всего через несколько часов после вынесения приговора несколько активистов собрались возле окружного суда в Сульне, чтобы выразить протест и выдвинуть одно и то же требование — чтобы правительство Швеции ужесточило климатическую политику, сообщают местные СМИ.

«Мы на пути к разрушению, и для перемен необходимо мирное сопротивление. Каждый должен задать себе вопрос: «Почему наши политики не выполняют свою работу?» — сказала Хелен Уолгрен, одна из представителей группы нарушителей общественного порядка, которые приклеивали себя к асфальту и не давали проехать машинам.

Прокурор Марина Ивищ теперь считает, что приговор в виде условного срока и штрафа был слишком мягким. Вместо этого она теперь хочет видеть реальные тюремные сроки.