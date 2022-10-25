Стокгольм, 25 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. 24 октября двенадцать экоактивистов были осуждены за саботаж после того, как в конце августа они остановили движение на главной трассе Швеции Е4, вызвав длинные пробки в утренний час пик, когда в очереди стояли машины скорой помощи на пути к Каролинской больнице. Однако, как пишут местные СМИ, экоактивистов решение суда не остановило.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Всего через несколько часов после вынесения приговора несколько активистов собрались возле окружного суда в Сульне, чтобы выразить протест и выдвинуть одно и то же требование — чтобы правительство Швеции ужесточило климатическую политику, сообщают местные СМИ.

«Мы на пути к разрушению, и для перемен необходимо мирное сопротивление. Каждый должен задать себе вопрос: «Почему наши политики не выполняют свою работу?» — сказала Хелен Уолгрен, одна из представителей группы нарушителей общественного порядка, которые приклеивали себя к асфальту и не давали проехать машинам.

Прокурор Марина Ивищ теперь считает, что приговор в виде условного срока и штрафа был слишком мягким. Вместо этого она теперь хочет видеть реальные тюремные сроки.