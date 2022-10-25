Соль-Илецк, Оренбургская область, , 10:44 — REGNUM В Оренбургской области обжалован приговор по делу о продаже алкоголя, вследствие употребления которого скончались три человека, сообщили в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Приговор Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что в июне 2021 года житель Переволоцкого района незаконно приобрёл четыре канистры спиртосодержащей жидкости и перевёз их в Соль-Илецк. По заниженной цене алкоголь был продан горожанину. Впоследствии покупатель с приятелями употребил продукцию. Все они умерли. Экспертиза показала, что в состав жидкости входил метиловый спирт.

Соль-Илецкий райсуд приговорил продавца к четырём с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Защитник осуждённого обжаловал постановленный судебный акт в апелляционном порядке. Рассмотрение уголовного дела назначено на 26 октября.

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