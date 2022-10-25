Париж, , 10:44 — REGNUM Вотум недоверия, внесенный французской партией Nupes в отношении бюджета, инициированного премьер-министром Элизабет Борн, был отклонен, передает BFM TV.

Зал заседаний парламента Франции Richard Ying et Tangui Morlier

За вотум недоверия во Франции проголосовали 239 депутатов, что далеко от необходимых 289 голосов.

Этот прием, упомянутый в статье 49 Конституции, является основным средством для парламентариев заявить о своем неодобрении по отношению к исполнительной власти во Франции. Если «за» проголосуют 289 депутатов, то есть абсолютное большинство, то это сразу провоцирует отставку премьер-министра и ее правительства.

Ко всеобщему удивлению, Марин Ле Пен объявила, что партия «Национальное объединение» проголосует за вотум недоверия. Но этих голосов оказалось недостаточно, союз левых и депутатов партии Марин Ле Пен не набрал необходимое число голосов.

Республиканцы не голосовали ни за один из двух вотумов недоверия.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон и Папа Римский Франциск встретились на фоне напряженной ситуации в мире и дебатов «о конце жизни» во Франции.

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