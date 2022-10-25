Париж, 25 октября 2022, 10:44 — REGNUM Вотум недоверия, внесенный французской партией Nupes в отношении бюджета, инициированного премьер-министром Элизабет Борн, был отклонен, передает BFM TV.
За вотум недоверия во Франции проголосовали 239 депутатов, что далеко от необходимых 289 голосов.
Этот прием, упомянутый в статье 49 Конституции, является основным средством для парламентариев заявить о своем неодобрении по отношению к исполнительной власти во Франции. Если «за» проголосуют 289 депутатов, то есть абсолютное большинство, то это сразу провоцирует отставку премьер-министра и ее правительства.
Ко всеобщему удивлению, Марин Ле Пен объявила, что партия «Национальное объединение» проголосует за вотум недоверия. Но этих голосов оказалось недостаточно, союз левых и депутатов партии Марин Ле Пен не набрал необходимое число голосов.
Республиканцы не голосовали ни за один из двух вотумов недоверия.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон и Папа Римский Франциск встретились на фоне напряженной ситуации в мире и дебатов «о конце жизни» во Франции.
Читайте также: Президент Франции и папа Римский обменялись мнениями о ситуации в мире
Читайте развитие сюжета: Помощь компаниям обойдется властям Франции в €10 млрд — Брюно Ле Мэр