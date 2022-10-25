Берлин, 25 октября 2022, 10:44 — REGNUM Немецкая компания Wintershall Dea понизила свою долю в Nord Stream AG в третьем квартале 2022 года после терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщается на сайте компании.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет возможности на месте проводить работы для собственного расследования диверсий на «Северных потоках».
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