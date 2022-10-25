Екатеринбург, , 11:01 — REGNUM Нотариусы продолжают бесплатно консультировать мобилизованных в учебных центрах Елани и Екатеринбурга. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе свердловской нотариальной палаты.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Только за период с 4 по 21 октября в рамках выездных приёмов свердловские нотариусы провели около 400 бесплатных консультаций для мобилизованных. Чаще всего мужчинам требуется помощь в удостоверении доверенности, оформлении ветеранских льгот, пособий и компенсаций.

Таким образом нотариусы за указанный период заверили 176 документов и за собственный счёт оказали услуги на сумму более 500 тыс. рублей.