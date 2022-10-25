Сёльвесборг, , 10:43 — REGNUM Умеренные в Сёльвесборге столкнулись с «волной ненависти» после того, как партия объявила о прекращении сотрудничества со Шведскими демократам для формирования муниципального правительства с Социал-демократами и Центристами. Лидер местного отделения Умеренных Кит Мортенссон призналась в интервью газете SvD, что возлагает часть ответственности за «волну ненависти» на лидера местных Шведских демократов Луису Эриксон.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

Ранее Эриксон сказала в интервью SVT, что действия Умеренных были «крайним предательством избирателей».

«Это влияет на людей прямым образом», — отреагировала Кит Мортенссон.

Обращаясь к гражданам через эфир радиостанции P4, Эриксон назвала угрозы и ненависть, которые были адресованы Умеренным, «неприемлемыми».

»Это нецивилизованно. У вас может быть мнение о действиях партий, но вы должны вести себя в рамках», — заявила Эриксон.

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