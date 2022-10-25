Москва, , 10:38 — REGNUM Процессуальную проверку по факту нарушения жилищных прав пенсионерки в Волгограде поручил провести председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе ведомства.

Последствия обрушения потолка в квартире Perm.sledcom.ru

Потолок обрушился в квартире свидетельницы Сталинградской битвы.

По словам 85-летней местной жительницы, сотрудники фонда капремонта и надзорных ведомств ранее осмотрели разрушающуюся квартиру, составили акт, и более никаких мер к исправлению ситуации не принималось.

Глава СК поручил организовать проверку по данному факту, ход и результаты которой поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

По данным СМИ, летом 2022 года в доме-памятнике по улице Мира начался капремонт, подрядчик разобрал кровлю и до сих пор не завершил работы.