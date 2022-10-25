Берлин, 25 октября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Западные страны намерены обеспечить оказание помощи Киеву «на десятилетия», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

По его словам, которые приводят западные СМИ, речь идёт о долгосрочном «плане Маршалла XXI века», который позволит кардинально изменить ситуацию на территории бывш. УССР.

План Маршалла — программа помощи странам Европы после Второй мировой войны, предложенная американским госсекретарём Джорджем Маршаллом.