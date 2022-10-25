Вашингтон, , 10:36 — REGNUM Агентство США по международному развитию (USAID) хочет совершить запуск новой программы по поддержке экономики Армении. Заявку USAID изучил RT .

Армения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что в бюджет программы может быть заложено до 25 млн долларов, и уже сейчас ведутся поиски специалистов для реализации проекта.

«Проект USAID «Экономическая основа для устойчивой Армении» укрепит экономическую безопасность Армении, а также её способность извлекать выгоду в периоды экономического роста и справляться с периодами экономического спада», — говорится в пояснительной записке.

Срок программы — пять лет, и за это время планируется наладить сотрудничество с государственными органами Армении, в числе которых — минэкономики и министерство высокотехнологичной промышленности страны, а также частный сектор.

Отмечается, что в последние годы Армения пережила ряд кризисов, в числе которых — пандемия COVID-19.

При этом, согласно документу, после роста экономики в 2021 году Армения столкнулась со сложностями в связи с новыми санкциями против России: «Этот проект будет сфокусирован на основных причинах экономической уязвимости и укрепит экономическую устойчивость Армении именно перед такими вызовами».

Специалисты USAID не исключают, что другие глобальные сложности, такие как ситуация на территории б. УССР, могут привести к новым проблемам, и в этой связи Штаты должны предоставить Армении помощь для преодоления трудностей.