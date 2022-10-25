Москва, 25 октября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды считает важным учесть в проекте федерального бюджета на 2023−2025 годы расходы на Байкал и оздоровление Волги.

Дарья Драй ИА REGNUM Дмитрий Кобылкин

Глава комитета Госдумы Дмитрий Кобылкин («Единая Россия») обратил внимание на три ключевые направления, сокращение финансирования которых негативно повлияет на выполнение целевых показателей госпрограмм и нацпроекта «Экология».

Прежде всего, речь идет о федеральном проекте «Сохранение озера Байкал», проект федеральный бюджет предполагает уменьшение его финансирования на 8,7 млрд рублей.

«Необходимо приступить к ликвидации части карт-накопителей Байкальского ЦБК уже в 2023 году. По ним документация готова, нет необходимости ждать результатов научно-исследовательских работ по ликвидации шлам-легнина, так как он присутствует не во всех картах», — отметил Кобылкин в телеграм-канале.

По федеральному проекту «Комплексная система обращения с ТКО» фиксируется уменьшение финансирования в 2023 году на 9,1 млрд рулей.

«При недофинансировании результаты не будут достигнуты. Предлагается увеличить финансирование или скорректировать целевые показатели», — указал парламентарий.

По федеральному проекту «Оздоровление Волги» предполагается уменьшение финансирования на 1,2 млрд рублей.

«Невозможность реализации объекта «Комплекс гидротехнических сооружений, обеспечивающий дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы» и других мероприятий может привести к сокращению водных биоресурсов. Предлагается увеличить финансирование при наличии проекта», — рассказал Кобылкин.

Трехлетний федеральный бюджет верстается в условиях жестких санкций, которые впоследствии сделают страну сильнее, но сейчас идет перегруппировка, поэтому по ряду направлений необходимо либо менять целевые показатели, либо увеличивать сроки, убежден глава профильного комитета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума 26 октября в первом чтении обсудит проект федерального бюджета на 2023−2025 годы.