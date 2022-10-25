Стокгольм, 25 октября 2022, 10:42 — REGNUM Член риксдага Швеции от Левых Малкольм Момоду Йаллоу, один из трех партийных лидеров, которые прошлым летом размахивали в Альмедалене флагом Рабочей Партии Курдистана (РПК), получает самый важный пост партии в риксдаге, пишет газета Expressen. Он становится председателем гражданского комитета и, таким образом, получает единственное председательство, которым обладают Левые.
Бывший министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила журналистам, что действия Левых неоднократно поднимались как проблема на переговорах НАТО с Турцией. Один из прошлых высокопоставленных функционеров внутри Умеренных Ханс Уоллмарк считает назначение Малкольма Момоду Йаллоу «примечательным».
»Следует задаться вопросом, делают ли это критически настроенные к НАТО партии все, чтобы еще больше усложнить процесс вхождения Швеции в НАТО», — предположил Уоллмарк.
В партии Левых такую критику отвергли.
Читайте развитие сюжета: Швеция намерена выполнить обязательства перед Турцией для вступления в НАТО