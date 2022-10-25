Стокгольм, 25 октября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Член риксдага Швеции от Левых Малкольм Момоду Йаллоу, один из трех партийных лидеров, которые прошлым летом размахивали в Альмедалене флагом Рабочей Партии Курдистана (РПК), получает самый важный пост партии в риксдаге, пишет газета Expressen. Он становится председателем гражданского комитета и, таким образом, получает единственное председательство, которым обладают Левые.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Бывший министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила журналистам, что действия Левых неоднократно поднимались как проблема на переговорах НАТО с Турцией. Один из прошлых высокопоставленных функционеров внутри Умеренных Ханс Уоллмарк считает назначение Малкольма Момоду Йаллоу «примечательным».

»Следует задаться вопросом, делают ли это критически настроенные к НАТО партии все, чтобы еще больше усложнить процесс вхождения Швеции в НАТО», — предположил Уоллмарк.

В партии Левых такую критику отвергли.