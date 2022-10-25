В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
Киев, 25 октября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Режим воздушной тревоги объявлен на территории Киева и Киевской области. Об этом 25 октября сообщают прокиевские СМИ.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Воздушная тревога. Киевский режим
При этом ранее также сообщалось, что в Киеве 25 октября снова будут происходить отключения электричества.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее военные корреспонденты Народной милиции Донецкой Народной Республики показали видео взаимодействия артиллерии НМ ДНР и авиации ВКС России на авдеевском направлении.