Киев, 25 октября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Режим воздушной тревоги объявлен на территории Киева и Киевской области. Об этом 25 октября сообщают прокиевские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздушная тревога. Киевский режим

При этом ранее также сообщалось, что в Киеве 25 октября снова будут происходить отключения электричества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военные корреспонденты Народной милиции Донецкой Народной Республики показали видео взаимодействия артиллерии НМ ДНР и авиации ВКС России на авдеевском направлении.