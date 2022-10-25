Петрозаводск, , 10:43 — REGNUM В Карелии началась отделка модульного здания первого в республике и во всём Северо-Западном федеральном округе вытрезвителя, сообщил 25 октября региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Будущий вытрезвитель в Карелии vk.com/mihailohlopkov

По его словам, вытрезвитель расположится рядом со зданием Республиканского наркологического диспансера на улице 8 Марта, д. 40, в Петрозаводске.

«В модульном здании первого в Карелии и во всём Северо-Западном федеральном округе вытрезвителя строители приступили к отделке помещений, параллельно начаты работы по подключению к коммуникациям», — заявил чиновник, добавив, что в здании предусмотрены отдельные помещения для мужчин и женщин, для медицинского персонала, службы охраны.

«Сюда будут помещать нетрезвых граждан, которым медицинская помощь не нужна», — подытожил Охлопков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что закон о возобновлении работы вытрезвителей в России начал действовать с 1 января 2021 года. При этом решение о создании вытрезвителей принимают непосредственно региональные власти с учетом внутренних потребностей. В такие учреждения будут доставлять граждан в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, находящихся в бессознательном состоянии. Предполагается, что перед помещением в учреждение человека должен осмотреть медик и заключить, что ему не требуется госпитализация.