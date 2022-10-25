Вашингтон, 25 октября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. К концу 2022 года КНДР может спустить на воду подводную лодку с баллистическими ракетами (SSB) или подлодку другого класса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Центра стратегических и международных исследований США (CSIS).

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Известно, что американские эксперты пришли к такому выводу после анализа 15 спутниковых снимков, сделанных в период с 11 августа по 12 октября в районе верфи Синпхо в провинции Хамгён-Намдо.

Отмечается, что у причала и в двух сборочных ангарах замечена активность, привлекающая внимание. Она может указывать на подготовку к спуску на воду подлодки с баллистическими ракетами.

На верфи Синпхо ведётся разработка подлодок и баллистический ракет подводных лодок (БРПЛ), что привлекает внимание мирового сообщества к этому объекту.