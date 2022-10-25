Уфа, 25 октября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Цветы к памятнику генерал-майоруМинигали Шаймуратову в Уфе возложил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Комаров

«Памятник впечатляет и вдохновляет. Надеюсь, что он станет не только украшением города, но и сможет пробудить у детей, молодёжи интерес к истории, наследию республики, подрастающее поколение будет брать пример с настоящих героев, которыми гордится вся страна», — приводит пресс-служба слова Комарова.

В Уфе Комаров примет участие в заседании ассоциации законодательных органов государственной власти регионов Приволжского федерального округа.

Напомним, что торжественное открытие памятника герою России, командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генерал-майору Минигали Шаймуратову состоялось 11 октября 2022 года в день Башкирии.