Канберра, 25 октября 2022, 10:40 — REGNUM Поразительное социологическое исследование выявило тревожные масштабы того, как педофилы пытаются склонить австралийских родителей к предоставлению доступа к материалам о жестоком обращении с несовершеннолетними, в которых участвуют их собственные дети. Об этом сообщил телеканал Nine News.
Вызывает беспокойство тот факт, что многие взрослые жители страны регулярно становятся жертвами этой тактики, которая была раскрыта в первом в мире отчете своего рода Австралийского института криминологии (AIC), основанного на социсследовании.
В отчете говорится, что к каждому восьмому взрослому, использующему популярные приложения и веб-сайты для знакомств, обращался кто-то, кто хотел, чтобы они способствовали сексуальной эксплуатации их детей или несовершеннолетних, с которыми они были связаны или имели доступ. Запросы включали просьбы о сексуальных изображениях или видео детей, сексуальной информации о детях, личных встречах с несовершеннолетними или совершении половых актов с помощью веб-камеры.
Из 10 000 опрошенных жителей страны 12,4% респондентов заявили, что получили хотя бы один запрос на распространение материалов о сексуальном насилии над детьми.