Ставрополь, 25 октября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Ставропольский край и Армению свяжет прямое авиасообщение. Из столицы региона в Ереван запустят прямой авиарейс. Выполнять перелеты планирует авиакомпания из Армении Shirak Avia, сообщили в пресс-службе аэропорта в Ставрополе.

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Полеты будут выполняться еженедельно по воскресеньям. Вылет из Еревана запланирован на 11:45 (по местному времени), прилет в Ставрополь — в 11:50. Обратный рейс стартует в Ереван в 12:40 с прибытием в столицу Армении — в 14:50.

Для выполнения рейсов по маршруту армянский авиаперевозчик будет использовать самолеты Boeing 737.

Как ранее сообщалось, из Ставрополя планируется запустить еще один авиарейс по международному маршруту — в Стамбул. Его будет выполнять авиакомпания «ИрАэро» с ноября 2022 года.