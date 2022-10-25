Авдеевка, ДНР, 25 октября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Военные корреспонденты Народной милиции Донецкой Народной Республики показали видео взаимодействия артиллерии НМ ДНР и авиация ВКС России на авдеевском направлении.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

На кадрах, опубликованных в телеграм-канале Народной милиции ДНР, можно наблюдать, как на огневой позиции защитники Донбасса разворачивают расчёт гаубицы Д-20 100-й отдельной мотострелковой бригады НМ ДНР. Точечные удары бойцы наносят по позициям ВСУ в районах населённых пунктов Невельское и Первомайское, обеспечивая продвижение штурмовых групп.

Затем к выполнению боевых задач подключаются штурмовики С-25.

Союзные войска предпринимают действия, направленные на окружение вражеской группировки.