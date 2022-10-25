Москва, , 10:31 — REGNUM Более 19,5 тыс. пассажиров и 9,3 тыс. автомобилей перевезено Керченской паромной переправой с начала её работы 9 октября. Об этом сообщает 25 октября Минтранс России.

На Керченской паромной переправе Марина Каширская © ИА REGNUM

Всего перевезено 19 592 пассажира, 9 312 автомашин, преимущественно, большегрузных и среднетоннажных грузовиков, а также 63 железнодорожных вагона. В общей сложность шесть паромов, работающих на переправе, совершили 267 рейсов.

На 08:00 25 октября в Керченском проливе зафиксирован фактически полный штиль — средняя скорость юго-западного ветра составляет 0,6 м/сек, порывами до 1,2 м/сек. До вечера 25 октября благоприятная погода сохранится.

Как сообщало ИА REGNUM, Керченская паромная переправа возобновила работу 9 октября после теракта на Крымском мосту. Между тем, работы по ремонту мост идут полным ходом — накануне, 24 октября, на площадку были доставлены все необходимые металлоконструкции.