Канберра, 25 октября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Независимая член Палаты представителей Австралии Зои Дэниел будет настаивать на том, чтобы Австралия ввела санкции против военной хунты, которая захватила власть в Мьянме почти два года назад в результате переворота в стране. Об этом сообщил телеканал NineNews.

JJ Harrison Парламент Австралии. Канберра

Военная хунта взяла под свой контроль эту страну Юго-Восточной Азии 1 февраля прошлого года, и с тех пор миллионы лиц были перемещены.

В записке Дэниел говорится, что она призывает федеральное правительство Австралии «немедленно ввести целенаправленные санкции против хунты в Мьянме, чтобы изолировать ее и ее сторонников от доступа к международным фондам и ресурсам, что не позволит захватившим власть военным продолжать репрессии против своих граждан».

Сейчас военная хунта держит австралийского ученого Шона Тернелла в заключении, напоминают журналисты.