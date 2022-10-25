Москва, 25 октября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Американский бренд одежды GAP, являющийся самым крупным в США, фактически бросает свои магазины в России. Об этом 25 октября сообщает телеграм-канал «Readovka».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Отмечается, что производитель одежды из США на протяжении более чем трёх месяцев не выходит на связь с российскими филиалами и не поставляет им новые товары, в результате чего они вынуждены продавать остатки и закрываться из-за падения прибыли.

При этом указывается, что американская компания официально не объявляла о своих планах покинуть российский рынок, и добавляется, что, как рассказали работники российских филиалов, магазины названного бренда одежды будут закрываться постепенно для распродажи товаров со склада.

В то же время подчёркивается, что в компании из США не стали комментировать, что будет с персоналом магазинов, из чего может следовать, что указанный бренд одежды просто бросает свои магазины на российском рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с требованием исключить Российский футбольный союз (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Международной федерации футбола (FIFA) выступила ассоциация футбола киевского режима (УАФ).