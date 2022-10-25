Париж, , 10:30 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и Папа Римский Франциск встретились на фоне напряженной ситуации в мире и дебатов «о конце жизни» во Франции, сообщает Le Parisien.

Папа Франциск Vatican.va

«Я молюсь за вас каждый день», — мягко заверяет Брижит Макрон, вся одетая в черное, папе Франциску.

Брижит Макрон присоединилась к мужу в конце 55-минутной аудиенции один на один, предоставленной Святым Отцом президенту Франции в Апостольском дворце, примыкающем к базилике Святого Петра в Риме.

«Я всегда предлагаю вам книги», — улыбается Эммануэль Макрон, передавая папе издание «Договора о вечном мире» философа Эммануэля Канта, датированное 1796 годом.

Мир и средства его достижения действительно занимали большую часть разговора, согласно сообщению Елисейского дворца в Париже, который напоминает, что папа «является актором на международной арене». Церковь, «которая говорит с другими церквями», может в этом отношении играть роль «рычага диалога».

В отличие от многих европейских лидеров и американского президента Джо Байдена, Папа Франциск и президент Франции разделяют убеждение в том, что необходимо поддерживать диалог с Россией, чтобы однажды вернуться «за стол переговоров».

Как сообщало ИА REGNUM, десять женщин, вернувшихся во Францию ​​на прошлой неделе из лагеря джихадистов в Сирии, были обвинены в преступной террористической деятельности и помещены под стражу до суда.

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