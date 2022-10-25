Абакан, , 10:30 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов возложил цветы к мемориалу жертвам нацизма в Луганске. Комплекс посвящён мирным жителям ЛНР, погибшим от рук ВСУ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мемориал «Не забудем! Не простим!» в Луганске Телеграм-канал Валентина Коновалова

По словам Коновалова, в 2014 году, во время самых жестоких обстрелов, морг столицы Луганской Народной Республики не справлялся с количеством поступающих жертв. В братской могиле находятся тела более 500 мирных жителей Луганска и соседних поселений.

«Чуть позже здесь был организован мемориальный комплекс, на памятном знаке высечены имена людей, которых удалось идентифицировать. До сих пор не установлены имена всех погибших. У этого преступления против человечности нет срока давности», — отметил он.

Глава Хакасии в связи с этим заявил о необходимости нового трибунала наподобие Нюрнбергского процесса, выразив уверенность. что последователи Бандеры и Шухевича будут наказаны.

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