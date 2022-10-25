Москва, , 10:29 — REGNUM Скорее всего, Центральный банк РФ в октябре 2022 года не будет повышать или понижать ставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ставка сейчас уже и так низкая. И это реализация мягкой кредитно-денежной политики. Ситуация в связи с последними решениями (военное положение в ряде регионов), скорее всего, ударит по экономике новым витком инфляции и финансовой нестабильности, — сказал Головченко. — Поэтому понижать ставку в таких условиях может быть опасно для финансовой стабильности. Повышать ЦБ тоже не будет, так как ему надо понять, будет ли разгоняться инфляция. Поэтому самый реальный сценарий — это пауза. В нынешнем положении ЦБ, скорее всего, будет вынужден поднимать ставку через заседание — в ноябре».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов рассказал, как может измениться ключевая ставка Банка России.

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