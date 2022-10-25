Канберра, , 10:33 — REGNUM Одно из громких имен австралийской полиции сенатор Лидия Торп прямо говорит, что она «никуда не денется» и «продолжит бороться за справедливость в интересах коренных народов» после ухода с поста заместителя лидера партии Зеленых в Сенате. Об этом 25 октября сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

Торп подала в отставку на прошлой неделе после того, как выяснилось, что она не рассказала партруководству о своих отношениях с бывшим лидером байкерской группировки Rebels Дином Мартином несмотря на то, что она была членом Объединенного комитета по охране правопорядка.

Признав, что она «должна была раскрыть эту связь», Торп сказала, что категорически отвергает любые предположения, что она «сделает что-либо, кроме соблюдения требований».

«Я никуда не денусь. Тем более, пока мы не достигнем того договора, за который я буду продолжать бороться … Теперь, дав это объяснение Сенату, я сосредоточилась на своей важной портфельной работе, особенно на борьбе за справедливость в интересах коренных народов», — сказала политик в ходе своего выступления в Сенате.