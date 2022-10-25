Хельсинки, 25 октября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Финская машиностроительная компания Wärtsilä подсчитала убытки, связанные с уходом из России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Из опубликованной финансовой отчётности компании следует, что общий операционный результат финской машиностроительной компании Wärtsilä пострадал в том числе из-за расходов в 200 миллионов евро, связанных с уходом из России.

Также компания потеряла 75 млн евро из-за сокращения производства в Италии.