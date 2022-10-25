Калининград, 25 октября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. 24 октября в здании правительства Калининградской области прошла торжественная церемония награждения региональными государственными наградами. Медали вручены 50 представителям рыбопромышленного комплекса, пищевой промышленности, социальной сферы, образования, культуры и спорта. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Gov39.ru Правительство Калининградской области

«Каждый из вас внес огромную лепту в укрепление и развитие Калининградской области. Вы самоотверженно трудитесь в самых разных сферах, представляете поистине ведущие предприятия региона», — подчеркнул губернатор Антон Алиханов.

Отметим, что 20 жителей Калининградской области удостоены государственных наград Российской Федерации, среди них: Орден Дружбы, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, почетное звание «Заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации», почетная грамота президента Российской Федерации, Благодарность президента Российской Федерации.

Кроме того, еще 30 человек получили региональные награды, в том числе орден «За заслуги перед Калининградской областью», медаль «За заслуги перед Калининградской областью», почетную грамоту правительства региона и благодарственные письма губернатора.