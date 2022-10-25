Берлин, , 18:05 — REGNUM Больницы в Германии действительно могут закрыть, если предстоящая зима будет суровой. Об этом ИА REGNUM 25 октября заявил политолог, германист Тимофей Борисов.

Германия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Какие меры будут сейчас или в скором времен реальны, предугадать сложно. Много зависит от того, какая будет зима. Если мягкая, тогда драматизма будет меньше», — заявил эксперт.

Но в условиях локдауна не исключены и крайние меры, уверен политолог.

«Эксцентричная личность немецкого министра здравоохранения Карла Лаутербаха однозначно указывает на то, что от такого человека можно ожидать чего угодно», — заключил Борисов.

Напомним, что ранее министр здравоохранении Германии Карл Лаутербах предупредил о возможном закрытии больниц в стране из-за энергетического кризиса.