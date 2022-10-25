Берлин, 25 октября, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Больницы в Германии действительно могут закрыть, если предстоящая зима будет суровой. Об этом ИА REGNUM 25 октября заявил политолог, германистТимофей Борисов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

«Какие меры будут сейчас или в скором времен реальны, предугадать сложно. Много зависит от того, какая будет зима. Если мягкая, тогда драматизма будет меньше», — заявил эксперт.

Но в условиях локдауна не исключены и крайние меры, уверен политолог.

«Эксцентричная личность немецкого министра здравоохраненияКарла Лаутербаха однозначно указывает на то, что от такого человека можно ожидать чего угодно», — заключил Борисов.

Напомним, что ранее министр здравоохранении Германии Карл Лаутербах предупредил о возможном закрытии больниц в стране из-за энергетического кризиса.