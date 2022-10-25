* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:26 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвало нереалистичным недавний отчёт спецдокладчика ООН по правам человека в Афганистане Ричарда Беннета о массовых нарушениях гражданских прав в Панджшере. Об этом сообщает Afghanistan International.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Билал Карими, заместитель пресс-секретаря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что «если кому-то случайно был причинён вред», это будет расследовано судом.

После поездки в Панджшер Беннетт заявил, что, по свидетельству местных жителей, в провинции имели место «массовые подавления мирных жителей талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и массовые нарушения прав человека, в том числе грубые нарушения прав женщин и девочек».

Высказывания спецдокладчика ООН последовали за публикацией видеозаписей расстрела боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) военнопленных в Панджшере. Теперь, по сообщениям местных источников, власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили в этой провинции использование смартфонов членами группировки.

Карими заявил в интервью TOLO News, что «права всех людей в Афганистане защищены Исламским Эмиратом. Конечно, если они и были нарушены в некоторых случаях и кто-то случайно пострадал, Исламский Эмират будет преследовать их».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в заявлении, приписываемом лидеру группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), было указано, что на встрече с представителями разведки министерства обороны он призвал их «следовать шариату» в отношении заключённых и воздерживаться от «незаконных» пыток.

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