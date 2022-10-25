Канберра, , 10:32 — REGNUM «Процветающая» колония маленьких пингвинов в штате Виктория (юго-восток Австралии) — крупнейшая колония в мире — во второй раз за пять месяцев побила рекорд по численности входящей в нее особей. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Пингвины

Около 5440 маленьких пингвинов были замечены подплывающими к берегу и ковыляющими вверх по пляжу Саммерленд на острове Филлип, что стало самым большим количеством, когда-либо зарегистрированным за одну ночь.

Эта цифра более чем в два раза превышает максимум 2300 маленьких пингвинов, которых в прошлом году видели закапывающимися в норы в одну из ноябрьских ночей — пиковый месяц сезона размножения.

Численность пингвинов на острове Филип в этом году была исключительно высокой. Предыдущий рекорд по количеству наблюдаемых за одну ночь был установлен в мае, когда 5219 животных вышли на пляж вперевалку, что стало самым высоким показателем с момента начала подсчета на пляже Саммерленд в 1968 году.