Красноярск, 25 октября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку из-за нарушения прав граждан и загрязнения окружающей среды в Красноярске. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

ИА REGNUM Свалка

Напомним, ранее жители одного из районов города сообщили, что опасаются экологической катастрофы из-за несанкционированной свалки.

Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР Алексею Еремину организовать доследственную проверку по данному факту, дать правовую оценку всем озвученным обстоятельствам и представить доклад.