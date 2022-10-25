Владивосток, , 10:24 — REGNUM Приморский край присоединится к Всероссийской образовательной акции «Географический диктант», которая пройдет в 30 октября. Будет создано 150 площадок. Также можно поучаствовать и в дистанционном формате на сайте образовательной акции, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Географический диктант Rgo.ru

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Главной площадкой «Географического диктанта» в Приморье станет музейно-выставочный центр «Русский самовар». Это единственный в крае музей, где собрана уникальная коллекция русских самоваров. А самовар — знаковый для русской культуры предмет, символизирующий семейный очаг и уют.

В 2022 году на проведение «Геодиктанта» зарегистрировались более 7 тыс. площадок по всей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство РФ в Эстонии на своей странице в социальных сетях пригласило жителей страны поучаствовать в международной образовательной акции «Географический диктант», организованной Русским географическим обществом.