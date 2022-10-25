Канберра, 25 октября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Утром 25 октября казначей Австралии Джим Чалмерс провел короткую пресс-конференцию перед зданием парламента в Канберре в преддверии обнародования федерального бюджета страны на следующий финансовый год. О чем именно сказал главный распорядитель казны, рассказали журналисты телеканалы NineNews.

Energyfm.net Посылка

Казначей сообщил журналистам, что бюджет будет «надежным, разумным и соответствующим времени».

«Он показывает, что во времена крайней глобальной неопределенности наша лучшая защита — это принять ответственный бюджет у себя дома», — сказал Чалмерс на камеры.

Бюджет преследовал три цели, сказал Чалмерс.

«Ответственное снижение стоимости жизни, укрепление экономики и начало капитального ремонта бюджета», — анонсировал казначей, который представит документ позднее вечером 25 октября.