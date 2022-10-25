Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на второе место по победным голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 25 октября сообщает пресс-служба клуба.

Александр Овечкин Michael Miller

Овечкин забросил шайбу в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3), которая стала победной для его команды. Для 37-летнего хоккеиста это 122-й победный гол за карьеру.

По этому показателю он вышел на второе место в истории НХЛ, обойдя Горди Хоу (121). Рекорд принадлежит Яромиру Ягру (135).

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